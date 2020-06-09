Xiaomi выпустила монитор Redmi Monitor 1A стоимостью 86 долларов

Xiaomi известна своими смартфонами и умными устройствами. Компания решила заняться производством мониторов, выпустив модель Redmi Monitor 1A. Монитор Xiaomi Redmi Monitor 1A имеет 23,8 дюймовую панель IPS с разрешением Full HD. Соотношение сторон 16: 9. Новый монитор имеет много общего с телевизором Mi Display 1A.

Модель будет иметь яркость 250 кд/м2 и частоту обновления 60 Гц. Углы обзора равны 178/178 градусам. Время отклика составит 6 мс, максимальная контрастность 1000: 1. Доступные подключения: HDMI, DisplayPort, VGA. В комплектацию входит кабель питания, кабель HDMI.
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