Xiaomi выпустила монитор Redmi Monitor 1A стоимостью 86 долларов

Xiaomi известна своими смартфонами и умными устройствами. Компания решила заняться производством мониторов, выпустив модель Redmi Monitor 1A. Монитор Xiaomi Redmi Monitor 1A имеет 23,8 дюймовую панель IPS с разрешением Full HD. Соотношение сторон 16: 9. Новый монитор имеет много общего с телевизором Mi Display 1A.

Модель будет иметь яркость 250 кд/м2 и частоту обновления 60 Гц. Углы обзора равны 178/178 градусам. Время отклика составит 6 мс, максимальная контрастность 1000: 1. Доступные подключения: HDMI, DisplayPort, VGA. В комплектацию входит кабель питания, кабель HDMI.