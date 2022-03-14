Xiaomi выпустила новый робот-пылесос Smartmi Pioneer A1…

Xiaomi утверждает, что высокоскоростная роликовая щетка может совершать 1600 оборотов в минуту. Пылесос также имеет мощность всасывания 4000 Па, которую устройство может использовать для влажной и сухой уборки. Робот-пылесос оснащен двумя резервуарами для воды, один для хранения чистой воды, а второй для сбора грязной воды. Pioneer A1 также имеет функцию самоочистки. Smartmi Pioneer A1 может перемещаться по комнате с помощью лазерного модуля LDS, который находится в верхней части устройства, что позволяет ему планировать маршруты. Пылесос имеет размеры 33,8 х 33,4 х 12,8 см и оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мАч.