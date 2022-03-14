Xiaomi выпустила новый робот-пылесос Smartmi Pioneer A1

Компания Xiaomi выпустила новый умный пылесос Smartmi Pioneer A1. Дизайн Smartmi Pioneer A1 необычен: на передней панели устройства видна роликовая щетка, инструменты многих роботов-пылесосов и швабр хранятся непосредственно под корпусом. Возможно, это связано с «очень длинной» щеткой размером 23,8 см.

Xiaomi утверждает, что высокоскоростная роликовая щетка может совершать 1600 оборотов в минуту. Пылесос также имеет мощность всасывания 4000 Па, которую устройство может использовать для влажной и сухой уборки. Робот-пылесос оснащен двумя резервуарами для воды, один для хранения чистой воды, а второй для сбора грязной воды. Pioneer A1 также имеет функцию самоочистки. Smartmi Pioneer A1 может перемещаться по комнате с помощью лазерного модуля LDS, который находится в верхней части устройства, что позволяет ему планировать маршруты. Пылесос имеет размеры 33,8 х 33,4 х 12,8 см и оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мАч.
Комментарии и отзывы Smartmi Pioneer A1
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