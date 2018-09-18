Xiaomi выпустила сменные панельки для Pocophone F1

Компания Xiaomi дала старт продажам сменных панелей для смартфона Pocophone F1. Пока речь идет только об индийских онлайн-магазинах Flipkart и Mi.com. Пользователи смогут выбирать из четырех вариантов, которые отличаются расцветкой и текстурой: с матовым графитовым покрытием, камуфляжной расцветкой, под кожу и под дерево. Цена панелей составит около 5 долларов.

Напомним, что Pocophone F1 оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой и аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки.