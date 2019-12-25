Xiaomi выпустит умные часы с NFC

2019-12-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi; [20]
Какое-то время назад мы активно обсуждали то, что умные часы и браслеты Xiaomi не получают модуль NFC для работы с различными беспроводными функциями. А это очень удобно на самом деле, ведь производитель таким образом предоставляет вам возможность наслаждаться оплатой при помощи тех же часов в супермаркетах, магазинах, ресторанах. Теперь у нас есть информация о том, что производитель все же решил изменить свое мнение относительно этого момента и оборудовал часы модулем для беспроводной связи. Если эта информация правдива, то совсем скоро устройство выйдет в свет и будет пользоваться повышенным спросом. Ведь платить без карты очень удобно и если кошелек вы забыть можете, то вот с часами такой ситуации точно не возникнет.


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