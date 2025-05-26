Xiaomi заняла лидирующую позицию на рынке носимой электроники

По данным аналитической компании Canalys, в период с 1 января по 31 марта было поставлено 46,6 миллиона носимых устройств (браслетов и умных часов) — рынок вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что лидером среди производителей стала компания Xiaomi, отгрузившая 8,7 миллиона устройств и занявшая 19% мирового рынка. Да, Xiaomi показала впечатляющий рост поставок — на 44% в годовом исчислении. Этому способствовало обновление линеек Smart Band и Watch, а также выпуск более доступных моделей под брендом Redmi. Особенно успешной оказалась модель Redmi Band 5 — одна из самых продаваемых в первом квартале. На втором месте — Apple с 7,6 миллиона устройств и долей в 16%. Третью строчку заняла Huawei, отгрузившая 7,1 миллиона устройств (15% рынка) благодаря высоким продажам серий Watch GT и Watch Fit.

Samsung обеспечила себе 11% долю рынка с 4,9 миллиона поставленных устройств, показав рост в развивающихся регионах. Замыкает пятёрку лидеров Garmin с результатом в 1,8 миллиона устройств и 4% долей. Кроме того, Canalys провела исследование в Европе, выяснив, какие факторы наиболее важны для потребителей при покупке умных часов. На первом месте оказались цена и автономность — что неудивительно. Далее следовали функции отслеживания здоровья, узнаваемость бренда и дизайн. Спортивные функции, как выяснилось, имеют меньшее значение при выборе. Интересная статистика, которую стоит учитывать при покупке нового умного браслета.
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