Xiaomi запускает Mi Soundbar вместе с двумя новыми телевизорами по привлекательной цене

2019-01-11, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi Mi TV 4A Pro, Mi TV 4X, Mi Soundbar ; [108]
В Индии Xiaomi представила два новых телевизора и акустическую систему Mi SoundBar.

Во-первых, это Mi LED TV 4X PRO 55 с панелью HDR 4K, динамиками 20 Вт, пользовательским интерфейсом Xiaomi PatchWall на базе ОС Android TV и новым 64-разрядным четырехъядерным процессором Amlogic с 2 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ памяти и улучшенной обработкой изображений. Эта модель оценена в $ 568.

Другой - Mi LED TV 4A PRO 43 с дисплеем 1080p, динамиками 20 Вт, интерфейсом PatchWall и четырехъядерным процессором Amlogic с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ памяти. Эта модель оценена в $ 327. Новинки обладают поддержкой всех современных технологий по привлекательной цене, аналоги от Samsung, LG и Sony стоят примерно в 2 – 3 раза больше.

Чтобы получить полный спектр удовольствия от просмотра фильмов и сериалов, вместе с телевизорами в продажу запустили звуковую панель Xiaomi TV Soundbar, которая доступна для покупки отдельно за $70. Она имеет восемь драйверов, состоящих из двух твитеров, двух сабвуферов и четырех пассивных излучателей, каждый из которых питается от усилителя мощностью 28 Вт. Звуковая панель принимает оптические, коаксиальные, RCA и линейные входы. Он также имеет Bluetooth 4.2 для беспроводной связи. В целом, это похоже на хорошо продуманную, доступную звуковую панель для базового прослушивания, но относительно низкий уровень мощности. Новинки будут доступны исключительно через магазины Mi.com и Mi Home, начиная с 16 января.

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