Xiaomi запускает акцию обмена

На территории Индии владельцы смартфонов старых моделей могут поменять свои гаджеты на скидку для покупки новинок от Xiaomi. Для этого вам нужно зайти на официальный сайт компании, если вы живете в Индии конечно, ввести свой IMEI, после чего сгенерируется купон на скидку. Если вам это устраивает и ваш смартфон без видимых царапин, сколов и трещин, то по прибытию в магазин у вас устройство проверят, выдадут купон на скидку на смартфон Xiaomi. Это шикарная возможность немного сэкономить при покупке нового мобильного телефона, так как обычно старые гаджеты вы продаете или бросаете в стол, теперь же можно будет взамен получить меньшую цену на новинку. Нельзя сказать, что вам прямо пол цены скинут, но обещают максимально демократично отнестись к вашему гаджету и оценить его по достоинству. Жаль у нас такого нет.