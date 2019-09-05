Xigmatek Aquarius Plus выглядит шикарно

В последнее время все чаще и чаще производители компьютерных корпусов говорят о том, что прозрачные модели пользуются спросом и, соответственно, новые модели будут выходить исключительно со стеклом. Это довольно интересное решение, ведь для потенциального покупателя такая тенденция только к лучшему. К примеру, вот в продажу поступил корпус Xigmatek Aquarius Plus, который и правда выглядит как аквариум. У него спереди стеклянная панель, сбоку здоровенная панель из стекла, это все можно просветить элементами вашего компьютера. То есть, если вы хотите красивый компьютер и при этом не хотите тратить много времени на сборку комплектующих, то можно смело брать Xigmatek Aquarius Plus и не переживать. Он всегда выглядит шикарно.