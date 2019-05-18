Xigmatek Poseidon выглядит шикарно

Официально представлен новый компьютерный корпус Xigmatek Poseidon, который выглядит очень круто и привлекательно, но есть в нем один серьезный минус. Дело в том, что производитель решил украсить свой компьютер двумя стеклянными панелями из прочного закаленного стекла — одна размещена справа на корпусе, а вторая спереди. И вот спереди, где должны стоят вентиляторы и прогонять воздух через корпус, будет сплошная панель из стекла, которая этот воздух просто не пропускает. Это большой минус на самом деле, так как компьютеру нужен постоянный поток воздуха, а его просто не будет. Можно ставить вентиляторы просто для выдав горячего воздуха, но это не очень эффективно на самом деле. Вот и приходится выбирать между красотой и практичностью.