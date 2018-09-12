Xigmatek анонсировала компьютерный корпус Glaive для создания игровой системы

Представлен новый корпус Xigmatek Glaive для создания игровой системы среднего уровня. Сообщается о применении материнских плат типоразмера ATX и Micro-ATX. Внутри есть место для двух накопителей в форм-факторе 3,5, 2,5 дюйма и еще для двух устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Допускается до семи карт расширения. Габариты устройства составляют: 380 * 205 * 450 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0. О стоимости устройства пока не сообщается.