Xigmatek представляет открытый корпус

Новый корпус Zeus Arctic выполнен в белом исполнении. Большинство панелей выполнены из металла, покрытые белой матовой краской. Производитель использует затемненные закаленные панели.

Производитель не установил в корпус ни одного вентилятора, тем не менее он обеспечивает установку до восьми вентиляторов. Xigmatek Zeus Arctic поддерживает материнские платы с форм-фактором ATX, видеокарты длиной до 320 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм. Корпус предлагает установку одного 3,5 дюймового HDD и двух 2,5 дюймовых SSD накопителей. Передняя панель предлагает два порта USB 3.0 Type A, аудиоразъем, разъем для микрофона, кнопка питания и перезагрузки.

На данный момент стоимость корпуса Xigmatek Zeus Arctic официально не подтверждена.