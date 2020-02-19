Xigmatek представляет открытый корпус

2020-02-19, Автор - Ramil; Продукт - Zeus Arctic; [46]
Новый корпус Zeus Arctic выполнен в белом исполнении. Большинство панелей выполнены из металла, покрытые белой матовой краской. Производитель использует затемненные закаленные панели.

Производитель не установил в корпус ни одного вентилятора, тем не менее он обеспечивает установку до восьми вентиляторов. Xigmatek Zeus Arctic поддерживает материнские платы с форм-фактором ATX, видеокарты длиной до 320 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм. Корпус предлагает установку одного 3,5 дюймового HDD и двух 2,5 дюймовых SSD накопителей. Передняя панель предлагает два порта USB 3.0 Type A, аудиоразъем, разъем для микрофона, кнопка питания и перезагрузки.

На данный момент стоимость корпуса Xigmatek Zeus Arctic официально не подтверждена.

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