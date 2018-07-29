Xperia XZ3новый японский флагман

По предварительной информации, модель имеет дисплей широкого формата с размером диагонали 5,7 дюйма. В основе электронной схемы лежит мощный процессор Snapdragon 845, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ. Смартфон получит батарею 3240 мАч.Особых отличий от дизайна предшественника не слишком много. Корпус новинки имеет скошенные углы, границы экрана сверху и снизу шире боковых рамок, хотя их толщина не слишком бросается в глаза.Топовый смартфон Xperia XZ3 получит одиночную тыльную камеру. Прежде источники утверждали, что основная камера у гаджета будет состоять из двух оптических блоков, а ее конструкция будет скопирована у Xperia XZ2 Premium. О стоимости смартфона пока неизвестно.