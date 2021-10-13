YouTube Music теперь доступен для некоторых часов Snapdragon Wear 3100

В конце прошлого месяца YouTube начал выпускать обновление для приложения, которое добавило поддержку некоторых устройств Wear OS 2 с чипсетом Qualcomm Snapdragon Wear 4100 или 4100+. Теперь компания выпускает еще одно обновление с поддержкой нескольких часов Snapdragon Wear 3100. Сегодня Google начал выпуск очередного обновления для приложения YouTube Music Wear OS в Play Store. Обновление добавляет поддержку двух умных часов Snapdragon Wear 3100 под управлением Wear OS 2 - Moto 360 и TAG Heuer Connected. Если у вас есть какие-либо из этих умных часов, теперь вы можете загрузить приложение YouTube Music из Play Store.

На данный момент пока неизвестно, распространится ли обновление на другие часы Snapdragon Wear 3100, работающие под управлением Wear OS 2, или нет.