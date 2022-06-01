YouTube теперь удобно смотреть со смартфона

Телевизионные пульты отстой, а YouTube устал с ними возиться. «Очень сложно печатать на телевизоре с помощью пульта, — говорит Бринн Эванс, руководитель отдела дизайна YouTube на телевидении. «Мол, пульт неуклюжий, все пульты разные, там миллион разных кнопок. Они все плохие». Каждое приложение и служба пытались найти способы обойти эту проблему, но даже голосовой поиск работает хорошо далеко не всегда. Итак, YouTube внедряет новую функцию, которая более тесно соединяет ваш телефон с телевизором. (Она работает на устройствах Android и iOS, поэтому планшеты тоже должны работать).

Если вы сядете и откроете приложение на своем потоковом устройстве, а затем откроете приложение YouTube на своем телефоне, вы должны получить всплывающее окно с вопросом, «Синхронно смотреть YouTube на вашем телевизоре?». Как только вы нажмете «Подключиться», ваш телефон станет синхронизированным компаньоном для вашего телевизора. Вы можете оставлять комментарии к видео, ставить в очередь на просмотр, ставить лайки и подписываться, то есть все то, что слишком раздражает, чтобы делать это с пульта. YouTube пообещала такую ​​​​функцию в февральском сообщении в блоге с подробным описанием своих планов на 2022 год, и теперь она запускается. Простой способ представить функцию Connect — это Google Cast наоборот. Вместо того, чтобы использовать телефон в качестве пульта от телевизора, вы можете начать процесс просмотра на большом экране и использовать телефон в качестве компаньона. А для YouTube это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, поддерживает ли ваш телевизор Cast или правильно ли настроен ваш Wi-Fi.
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