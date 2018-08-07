ZOJI HOMTOM Z9 отдают со скидкой

В последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди пользователей. Яркий тому пример — ZOJI HOMTOM Z9. Смартфон достаточно стильно оформлен, при этом у него есть защита от влаги и пыли, его можно спокойно бросать в грязь и не переживать о падениях с небольшой высоты. Помимо защиты от всего на свете у продукта имеется производительная начинка, неплохой дисплей и масса других преимуществ. Сейчас вы можете купить гаджет со скидкой — 229 долларов вместо 270. Это отличная экономия, которая позволит вам потратить деньги на покупку аксессуаров, либо же просто получить смартфон дешевле той цены, которую за него просто в обычные дни, когда нет акции. Думаю, если вы давно хотели себе какой-то смартфон из этого сегмента, то ZOJI HOMTOM Z9 идеально подойдет по всем параметрам.