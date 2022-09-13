ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme показали на фотографиях

Если вы следите за новостями, то знаете, что компания NVIDIA планирует в ближайшее время провести официальную презентацию, которая откроет геймерам мир в совершенно другой уровень производительности с новым поколением видеокарт RTX 40. И хотя до презентации осталась ещё целая неделя, компания уже, безусловно, отправила своим компаниям-партнёрам все чертежи для производства собственных видеокарт топового уровня. И вчера в сети появились изображения видеокарты ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme, которая, вероятно, готовится к упаковке в фирменные коробки производителя. Данная видеокарта выглядит достаточно привлекательно, но стоит сразу отметить, что она будет занимать просто безумное количество пространства в вашем компьютере.

Об этом некоторое время назад говорили инсайдеры, а теперь ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme подтверждает данную информацию — видеокарты топового уровня от зелёной команды будут занимать сразу четыре слота в компьютере. Это на самом деле огромное пространство, так что в компактных корпусах поставить видеокарту у вас просто не получится. При этом нужно понимать, что львиную долю пространства занимает именно радиатор, который будет охлаждать графический процессор — он всё же сильно нагревается под нагрузкой, потребляя море энергии. Без такого большого радиатора получить стабильную работу графического процессора просто не получилось бы. Вопрос только в стоимости этой видеокарты на рынке по всему миру.
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