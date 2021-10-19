ZOTAC представляет GeForce RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR

ZOTAC решили немного поднять рабочие частоты чипа GA-104, на котором работает RTX 3060 Ti AMP White на 1775 МГц по сравнению с 1750 МГц у Twin Edge. Остальные спецификации соответствуют ожиданиям: 4 840 А ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 14 Гбит / с по 256-битной шине и пара 2x 8-контактных разъемов для питания. Ввод / вывод обеспечивается обычными разъемами 3x DisplayPort 1.4a и 1x HDMI 2.1. Карты сейчас появляются в розничных магазинах, учитывая текущую цену на версию Twin Edge, которая составляет 659 долларов, ожидается, что цены будут примерно такими же.