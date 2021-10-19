ZOTAC представляет GeForce RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR

Сегодня ZOTAC добавила в свою коллекцию NVIDIA RTX 3000 белую версию RTX 3060 Ti. ZOTAC RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR по существу повторно использует охлаждающее решение, использованное на его более темном собрате, 3060 Twin Edge. Охлаждающее решение IceStorm 2.0 сохраняет дизайн с 11 лопастями, двумя вентиляторами и двумя слотами, но окрашивает корпус в белый цвет для пользователей, которым требуется именно такая цветовая гамма для своей системы.

ZOTAC решили немного поднять рабочие частоты чипа GA-104, на котором работает RTX 3060 Ti AMP White на 1775 МГц по сравнению с 1750 МГц у Twin Edge. Остальные спецификации соответствуют ожиданиям: 4 840 А ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 14 Гбит / с по 256-битной шине и пара 2x 8-контактных разъемов для питания. Ввод / вывод обеспечивается обычными разъемами 3x DisplayPort 1.4a и 1x HDMI 2.1. Карты сейчас появляются в розничных магазинах, учитывая текущую цену на версию Twin Edge, которая составляет 659 долларов, ожидается, что цены будут примерно такими же.