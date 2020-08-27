ZOTAC работает над своими видеокартами NVIDIA GeForce 3000 серии

Новая линейка видеокарт компании NVIDIA GeForce 3000 основанные на архитектуре Ampere будет представлена 1 сентября. NVIDIA уже разослала информацию о печатной плате и ее конфигурацию ретейлерам. NVIDIA выпустит изначально видеокарты версии Founders Edition. ZOTAC начала разработку своих видеокарт и представила изображение на своей страничке в социальной сети.

По изображениям можно видеть конфигурацию с двумя вентиляторами. Лопасти окрашены в черный и белый цвет. Скорее всего это будет урезанная версия, так как для топовой версии видеокарты понадобится более мощное охлаждение, с тремя вентиляторами.