ZOTAC работает над своими видеокартами NVIDIA GeForce 3000 серии

Новая линейка видеокарт компании NVIDIA GeForce 3000 основанные на архитектуре Ampere будет представлена 1 сентября. NVIDIA уже разослала информацию о печатной плате и ее конфигурацию ретейлерам. NVIDIA выпустит изначально видеокарты версии Founders Edition. ZOTAC начала разработку своих видеокарт и представила изображение на своей страничке в социальной сети.

По изображениям можно видеть конфигурацию с двумя вентиляторами. Лопасти окрашены в черный и белый цвет. Скорее всего это будет урезанная версия, так как для топовой версии видеокарты понадобится более мощное охлаждение, с тремя вентиляторами.
Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce 3000
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