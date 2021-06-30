ZOTAC выпустила видеокарту GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box Как утверждает компания ZOTAC, видеокарта GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box выпущена для китайского интернет-магазина T-Mall. Как утверждает компания ZOTAC, видеокарта GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box выпущена для китайского интернет-магазина T-Mall. Новинка получила необычный дизайн, с золотыми акцентами на черном кожухе видеокарты и задней металлической пластине. Система охлаждения видеокарты представлена тремя вентиляторами и радиатором с тепловыми трубками. Новинка имеет только один 8-контактный разъем PCIe для питания. Базовая частота 1320 МГц, частота в разгоне 1792 МГц. Новинка получила необычный дизайн, с золотыми акцентами на черном кожухе видеокарты и задней металлической пластине. Система охлаждения видеокарты представлена тремя вентиляторами и радиатором с тепловыми трубками. Новинка имеет только один 8-контактный разъем PCIe для питания. Базовая частота 1320 МГц, частота в разгоне 1792 МГц. ZOTAC GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box несет на борту 12 ГБ видеопамяти GDDR6. ZOTAC GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box несет на борту 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box доступна на торговой площадке Tmall. Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box доступна на торговой площадке Tmall. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Вчера 22:30 . Продукт - ZOTAC GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box

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