ZOTAC выпустила видеокарту GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box

Новинка получила необычный дизайн, с золотыми акцентами на черном кожухе видеокарты и задней металлической пластине. Система охлаждения видеокарты представлена тремя вентиляторами и радиатором с тепловыми трубками. Новинка имеет только один 8-контактный разъем PCIe для питания. Базовая частота 1320 МГц, частота в разгоне 1792 МГц.
ZOTAC GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box несет на борту 12 ГБ видеопамяти GDDR6.
Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 3060 12G X-GAMING GOC H-Box доступна на торговой площадке Tmall.