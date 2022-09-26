ZTE Axon 30S с подэкранной камерой оценен в $230

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью ZTE Axon 30S, главной особенностью которой стала подэкранная фронтальная камера разрешением 16 Мп. Речь идет о технологии последнего поколения с увеличенной до 400 PPI плотностью пикселей в области селфи-камеры. Также отметим отдельный процессор UDC Pro для соответствия яркости и цветопередачи дисплея в области фронтальной камеры по отношению к остальной части экрана.

Новинка также характеризуется 6,92-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 870, тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт. Цена смартфона составляет 235 долларов.