ZTE Axon 50 Lite получил очень старый процессор

Компания ZTE представила в Мексике смартфон Axon 50 Lite, который можно назвать сильно упрощенной версией Axon 50 Ultra. Новинка характеризуется дизайном в духе iPhone с пластиковым корпусом, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5-Вт и 28-нанометровой однокристальной системой UniSoC SC9863, выпущенной еще в 2018 году. Цена смартфона пока не раскрывается.

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