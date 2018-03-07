ZTE Blade A6 MAX стоит 8200 рублей

2018-03-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZTE Blade A6 MAX; [82]
Официально представлен смартфон ZTE Blade A6 MAX, который планируют продавать за 8200 в России. Точнее, как планируют, уже продают. У гаджета батарея на 4000 мАч, то есть назвать этот продукт прямо MAX я не могу, но, в целом, гаджет очень годный. Сами подумайте — достаточно привлекательный дизайн корпуса, очень хорошо такая новинка будет лежать в руке. Плюс, неплохая начинка, процессор Qualcomm Snapdragon 210, прилично ОЗУ и памяти для хранения личного контента. За свои деньги это прямо шикарный вариант, который позволит вам пользоваться всеми приложениями и играть в игры долго, да и за небольшую сумму денег. Вопрос лишь в том, будет ли ZTE популярна настолько, чтобы перекрыть конкурентов с примерно аналогичными характеристиками и стоимостью. Будем ждать статистики по продажам.


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