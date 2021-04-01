ZTE LiveBuds SE получил рейтинг IPX4

Китайский технологический гигант ZTE представила новые TWS наушники. Наушники получили название ZTE LiveBuds SE, которые является урезанной версией ZTE LiveBuds, выпущенной в прошлом году.

LiveBuds SE использует конструкцию с половинным вкладышем, которая резко отличается от конструкции LiveBuds. Наушники также имеют длинные ножки, которые должны обеспечивать лучший прием звука при совершении звонков. Пользователи могут выбрать между двумя цветами корпуса как в черном, так и в белом цвете.

Наушники имеют легкий вес и в равной степени имеют степень водонепроницаемости IPX4, которая должна защищать от небольшого дождя и пота. Также в зарядном футляре есть аккумулятор емкостью 550 мАч, который может продлить срок службы до 7 дней. Розничная цена LiveBuds SE в Китае составляет 23 доллара США.