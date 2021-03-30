ZTE Watch GT официально представлены

На протяжении достаточно длительного времени в сети ходили слухи о том, что компания ZTE планирует выпустить свои умные часы, а сегодня это событие состоялось. Компания официально представила свой собственный носимый гаджет, который будут продавать примерно за 100 долларов на территории Китая, соответственно, в нашей стране устройство можно будет купить долларов за 120. Никаких невероятных особенностей у данных часов нет, они просто оборудованы достаточно большим круглым дисплеем с диагональю 1,2 дюйма, при этом сам экран построен по технологии AMOLED и достаточно хорошо передает цветовую гамму. Кроме того, часы умеют отслеживать физическую активность пользователя и передавать входящие сообщения или уведомления с вашего смартфона.

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