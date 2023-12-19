ZTE официально представила флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra

Сегодня состоялся релиз смартфона Nubia Z60 Ultra, который интересен в первую очередь тем, что он создавался не специально для геймеров, но при этом имеет стильный дизайн, качественную систему камер и производительное железо, которое в теории позволит эти игры запускать — при желании. Стоит сразу отметить, что смартфон Nubia Z60 Ultra предлагает ряд нововведений для тех, кто хочет получить действительно флагманский смартфон. На лицевой панели расположен 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1500 нит и частотой обновления 120 Гц, пиковой частотой считывания нажатий 1200 Гц и ШИМ-модуляцией в 2160 Гц.

Кроме того, потенциальный покупатель получает 12-мегапиксельную камеру под дисплеем, что само по себе достаточно необычное решение в наши дни. Nubia утверждает, что у данной системы есть свой собственный чип, а также искусственный интеллект для глубокого анализа, что должно помочь сделать снимки более чёткими даже в случае использования камеры под дисплеем. Кроме того, Nubia Z60 Ultra оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью LPDDR5X и встроенным накопителем UFS 4.0. Чтобы всё это не перегревалось, смартфон использует пластину для распределения тепла и большую вакуумную камеру с нанокарбоновым волокном сверхпроводящего материала для охлаждения компонентов системы. У гаджета и система камер отличная, особенно если вы хотите получить качественные снимки в различных сценариях, а не только днём.