ZTE официально представила флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra

Кроме того, потенциальный покупатель получает 12-мегапиксельную камеру под дисплеем, что само по себе достаточно необычное решение в наши дни. Nubia утверждает, что у данной системы есть свой собственный чип, а также искусственный интеллект для глубокого анализа, что должно помочь сделать снимки более чёткими даже в случае использования камеры под дисплеем. Кроме того, Nubia Z60 Ultra оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью LPDDR5X и встроенным накопителем UFS 4.0. Чтобы всё это не перегревалось, смартфон использует пластину для распределения тепла и большую вакуумную камеру с нанокарбоновым волокном сверхпроводящего материала для охлаждения компонентов системы. У гаджета и система камер отличная, особенно если вы хотите получить качественные снимки в различных сценариях, а не только днём.