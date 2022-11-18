ZTE показала смартфон Axon 40 Ultra Aerospace Edition

Компания ZTE опубликовала постер смартфона ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition, который отличается от стандартной версии новым дизайном тыльной панели, а также 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Цена новинки пока не раскрывается, но, вероятно, она превысит 1000 долларов.

Смартфон также характеризуется производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м², 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и 16-Мп подэкранной камерой, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IM787 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик с автофокусом) и 64 Мп (перископный с оптической стабилизацией), ОЗУ LPDDR5, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также поддержкой 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.