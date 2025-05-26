ZTE представила геймерский смартфон RedMagic 10S Pro

RedMagic представила в Китае свой новый флагман — RedMagic 10S Pro. Он, как и ожидали инсайдеры, работает на мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite Leading Edition — это разогнанная версия Snapdragon 8 Elite с повышенной тактовой частотой для главного ядра. В паре с ним работает игровой чип RedCore R3 Pro, объём памяти достигает 24 ГБ LPDDR5T и до 1 ТБ хранилища стандарта UFS 4.1 Pro. Для эффективного охлаждения используется система ICE-X Cooling System — она сочетает жидкий металл и активное воздушное охлаждение. RedMagic утверждает, что теплопроводность системы увеличена на 250%, а площадь теплоотвода стала на 30% больше, благодаря чему температура на процессоре снижается дополнительно на 5 °C. Смартфон оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, яркостью до 2000 нит и частотой обновления 144 Гц. Экран имеет узкие рамки и не содержит выреза под фронтальную камеру.

Кроме сенсорного управления, есть игровые триггеры с частотой опроса 520 Гц и сенсорным откликом 2500 Гц. Питает устройство аккумулятор на 7500 мАч, обеспечивающий до 10 часов непрерывной игры. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт, с заявленным временем полной зарядки за 35 минут. Среди других характеристик — тройная основная камера (50 Мп основная, 50 Мп сверхширокоугольная и 2 Мп сенсор глубины). Фронтальная камера — на 16 Мп. Также есть RGB-подсветка на тыльной панели (до 14 цветов), программируемая кнопка Magic Key и стереодинамики с DTS:X Ultra 3D.