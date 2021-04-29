За два месяца Samsung продала более 10000 QLED телевизоров 2021 года выпуска

Samsung впервые представила Neo QLED TV 4K / 8K на выставке CES 2021. Smart TV поступил в продажу в марте месяце в Корее и на некоторых рынках по всему миру.

Теперь компания объявила, что продажи смарт-телевизоров Neo QLED на внутреннем рынке превысили 10 000 единиц, всего за два месяца с момента их поступления в продажу с 3 марта. Помимо Neo QLED, компания также сообщила, что общее количество QED-телевизоров, проданных на местном уровне в Корее достигло 40 000 единиц.

Компания также сообщила, что смарт-телевизоры Neo QLED, использующие технологию Quantum mini LED, составляют половину от общего количества телевизоров QLED, выпущенных в этом году. Опубликованные данные также показывают, что около 75% новых QLED-телевизоров, продаваемых на его территории, - это модели с диагональю 75 дюймов.