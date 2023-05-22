Защищенные часы Amazfit Falcon вышли в России

В российской продаже появились сверхзащищенные умные часы Amazfit Falcon, которые были представлены еще в прошлом году. На отечественном рынке новинка оценена в 46 тысяч рублей. Часы характеризуются титановым корпусом, сапфировым стеклом, защищающим экран, защитой от воды (степень 20 ATM), работой в при температуре от +70°С до -40°С, 150 спортивными режимами, навигацией в реальном времени, отслеживанием ЧСС, SpO2 и уровня стресса, 1,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 416:416 точек, модулем GPS, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi (2,4 ГГц), а также временем автономной работы до одного месяца в режиме энергосбережения.