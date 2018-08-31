Защищенные смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 оснащены двухслойным 1,2-дюймовым дисплеем

Компания Casio представила защищенные смарт-часы Pro Trek WSD-F30 с ОС Wear OS. Гаджет получил двухслойный 1,2-дюймовый экран с разрешением 390 на 390 пикселей, акселерометр, гироскоп, электронный компас, датчик давления и поддерживает сенсорное управление. Новинка может отслеживать физическую активность пользователя, а также маршруты его перемещения. Аппарат можно использовать в паре со смартфонами под управлением ОС Android 4.4 и iOS 9.3. Продажи новинки ожидаются в январе следующего года по цене 550 долларов.