Защищенный Blackview BL6000 Pro 5G подешевел до $380

Компания Blackview объявила о снижении цены на защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro 5G, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей 5G. Если на старте продаж аппарат стоил 600 долларов, то теперь его можно приобрести за 380 долларов на официальном сайте производителя.

Напомним, что выпущенный в ноябре прошлого года Blackview BL6000 Pro 5G получил восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, аккумулятор ёмкостью 5280 мАч, защиту от воды и пыли согласно степени IP69, режим IceMode для работы при температуре до -30°C, защиту по стандарту MIL-STD-810G и врезанную в экран селфи-камеру на 16 Мп.
Новые рендеры Realme 8 5G ...
Realme запустит смартфоны Realme 8 5G и Realme 8 Pro 5G в Таиланде 21 апреля. Realme Thailand опубликовал...
LG V60 ThinQ получает обновление ОС Andr...
Владельцы смартфона LG V60 ThinQ в США начали получать обновление операционной системы Android 11 под ном...
Смартфон Nubia Z30 Pro получит 120-Вт за...
Компания Nubia раскрыла очередную подробность о топовом смартфоне Z30 Pro, презентация которого запланиро...
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205...
В нашей «Лаборатории» мы проводили сборку системы в корпусе Corsair ...
Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный ко...
Не так давно мы тестировали сразу несколько материнских плат типоразмера m-ITX и mATX, позволяющих не тол...
OnePlus Nord CE 5G получит SoC Snapdrago...
Недавно стало известно о том, что следующим смартфоном компании OnePlus станет Nord CE 5G. Его официальны...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились ...
Бренд Redmi дал старт китайским продажам смартфонов Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+, первый из которых осна...
Gigabyte представила материнскую плату Z...
Gigabyte представила материнскую плату Z590 AORUS XTREME WATERFORCE с встроенным водоблоком. Новинка выгл...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor