Защищенный Blackview BL6000 Pro 5G подешевел до $380

Компания Blackview объявила о снижении цены на защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro 5G, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей 5G. Если на старте продаж аппарат стоил 600 долларов, то теперь его можно приобрести за 380 долларов на официальном сайте производителя.

Напомним, что выпущенный в ноябре прошлого года Blackview BL6000 Pro 5G получил восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, аккумулятор ёмкостью 5280 мАч, защиту от воды и пыли согласно степени IP69, режим IceMode для работы при температуре до -30°C, защиту по стандарту MIL-STD-810G и врезанную в экран селфи-камеру на 16 Мп.