Защищенный смартфон CAT S52 оценен в 500 евро

Компания CAT представила смартфон S52, который защищен от воды и пыли согласно степени (IP68) и внешнего воздействия по стандарту MIL SPEC-810G. Новинку оснастили 5,65 дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и стеклом Gorilla Glass 6, аккумулятором на 3100 мАч, 12 Мп основной камерой с апертурой F/1.8, фронтальной камерой на 8 Мп, модулем NFC, 3,5 разъёмом для наушников, портом USB-C, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулем NFC и процессором MediaTek Helio P35. Размеры устройства равны 158,1:76,6:9,7 мм, а масса – 210 г. Цена смартфона составляет 500 евро.