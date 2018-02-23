Защищенный смартфон CAT S61 оснащен улучшенным тепловизором

Компания Caterpillar представила второе поколения смартфона со встроенным тепловизором – CAT S61. Как и в случае с позапрошлогодним предшественником, главной фишкой новинки стал встроенной тепловизор. Новая версия характеризуется расширенным температурным диапазоном (от -20°C и 400°C) и повышенным разрешением с VGA до HD. Также отметим лазерный инструмент для измерения дистанции и датчик качества воздуха от Sensirion, отслеживающий летучие органические вещества.

Что до самого смартфона, то его оснастили 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4 и поддержкой работы влажными пальцами и в перчатках, восьмиядерным процессором Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, поддержкой 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонным Wi-Fi и GPS, аккумулятором на 4500 мАч и защитой по стандартам MIL-STD-810G и IP68. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.0 Oreo. Старт продаж CAT S61 намечен на второй квартал 2018 года по рекомендованной розничной цене 899 евро.