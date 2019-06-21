Защищенный смартфон Doogee S90

Doogee S90 построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P60 и получил 6 ГБ оперативной памяти. Производительности в такой комбинации хватит не только для работы стандартных приложений, но и для запуска многих мобильных игр. Ёмкость внутреннего накопителя составляет 128 ГБ. За разблокировку гаджета отвечают сканер отпечатков пальцев на задней панели и фронтальная камера с функцией распознавания лица.Аппарат оснащён 6,18-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и заключен в ударопрочный корпус с титановыми вставками. Защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K и соответствие сертификату MIL-STD-810G позволяют гаджету пережить различные экстремальные условия использования — падения на твердую поверхность или в песок, работу при высоких и низких температурах, перепады давления и длительное погружение в воду.Стоимость новинки составит 200 долларов.