Защищенный смартфон Doogee V20 Pro появился в продаже

Компания Doogee объявила о глобальном релизе защищенных смартфонов Doogee V20 Pro и S100 Pro, которые получили защиту в соответствии со степенями и стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Первый оснастили тепловизоров с дальностью 1000 м, защитными стеклом Corning Gorilla Glass на задней панели, 256 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K, 7-нм однокристальной системой, поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G и батареей ёмкостью 6000 мАч.

S100 Pro может похвастаться фонарем со световым потоком 130 люмен, аккумулятором на 22000 мАч, 6-нм платформой MediaTek Helio G99, 256 ГБ флеш-памяти, 108-Мп тыльной камерой и 6,58-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.