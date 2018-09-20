Защищенный смартфон Elephone Soldier

Самый прочный и надежный смартфон в этом году пришел в Россию. Уровень защиты от влаги и пыли выполнен по стандарту IP68, что сохраняет работоспособность при погружении на глубину 1 метр. Кроме того, смартфон имеет в распоряжении самый настоящий компас.Роль центрального процессора взял на себя 10-ядерный чипсет Mediatek Helio X 25. В арсенал памяти входят 4 ГБ «оперативки» и энергонезависимый модуль на 64 ГБ/128 ГБ. Смартфон оснащен довольно мощной батареей на 5000 мАч, которая имеет функцию быстрой зарядки.Экран, покрытый прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3, имеет разрешение 2K, что соответствует величине 2560 х 1440 пикселей. Размер диагонали составит 5,5 дюйма. Разрешение главной камеры 21 МП, фронталка оснащена оптикой на 16 МП. О стоимости смартфона пока неизвестно.