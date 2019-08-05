Защищенный смартфон Samsung Galaxy Active

Изначально смартфон не предполагался для широкой продажи и, возможно, не будет широко доступен и у AT&T. Оператор владеет приоритетной сетью FirstNet, предназначенной для экстренных служб – скорее у всего, именно её пользователи являются целевой аудиторией Galaxy Active. Смартфон оснащён 5,2" Quad HD-экраном, 12-Мп основной камерой со сменной диафрагмой и очень мощной вспышкой, 8-Мп фронтальной камеры, чипсетом Exynos 9610 (в версии для AT&T может быть другой чипсет), 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 4500 мАч.О стоимости новинки пока неизвестно.