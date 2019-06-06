Защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover 4s будет стоить 250 евро

Профильное издание WinFuture поделилось характеристиками и рендерами защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover 4s, который еще не был представлен официально. Новинку оснастят 5-дюймовым дисплеем с обычными рамками и разрешением 1280:720 пикселей, восьмиядерным чипсетом Exynos 7885 с графикой Mali-G71 MP2, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, одинарной 16 Мп камерой с объективом с диафрагмой f/1,7, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором на 2800 мАч, модулями Wi-Fi, Bluetooth, NFC, слотом для карты microSD, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.

Что до защищенности, то здесь сообщается о соответствии стандартам IP68 и MIL-STD 810G. То есть, смартфону не будут страшны попадания пыли и воды, а также падения с высоты до 1,2 метра, ударов и пыли. Ориентировочная цена устройства составляет 250 евро.