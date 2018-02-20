Защищенный смартфон Ulefone Armor X получит двойную камеру

Сетевые источники поделились подробными характеристиками защищенного смартфона Ulefone Armor X, официальный анонс которого ожидается в ближайшие недели. Итак, аппарат получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, четырехъядерный процессор MediaTek MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойную 13+5 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, адаптер NFC, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, закаленное стекло Gorilla Glass, а также аккумулятор на 5000 мАч.