Защищенный смартфон Ulefone Armor X31 Pro оценен в 200 долларов

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor X31 Pro, цена которой составляет 400 долларов. Однако первые покупатели смогут приобрести новинку по специальной цене в 200 долларов. Старт продаж намечен на 1 января.

Armor X31 Pro характеризуется 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 14, 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 800 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 5, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX682), 25 Мп (камера ночного видения на сенсоре Sony IMX550) и 2 Мп (макро), светодиодной вспышкой, двумя ИК-светодиодами, независимым фонариком с максимальной яркостью 120 люмен, батареей ёмкостью 6050 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, модемом 5G, модулями NFC, ИК-портом, боковым дактилоскопом, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69K.