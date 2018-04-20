Защищенный смартфон Ulefone Power 5 получил АКБ на 13 000 мАч

Стали известны подробные характеристики защищенного смартфона Ulefone Power 5, главной особенностью которого стал аккумулятор на 13 000 мАч с поддержкой 10-ваттной беспроводной зарядки. При этом комплектная зарядка мощностью 25 Вт сможет зарядить батарею всего за 2,5 часа. Сам смартфон сможет выступить в роли внешнего аккумулятора для других гаджетов.

Power 5 оснастили шестидюймовым дисплеем с разрешение 2160:1080 пикселей, однокристальной системой Helio P23, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой на 21 и 5 Мп с оптической стабилизацией изображения, двойной фронтальной камерой на 13 и 5 Мп, защитой по стандарту IP68, системой распознавания лица, сканером отпечатков пальцев на боковой кромке, а также предустановленной Android 8.1 Oreo. Старт продаж смартфона намечен на 24 апреля.