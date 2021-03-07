Защищенный смартфон Umidigi Bison GT получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Umidigi пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Bison GT, которая приходит на смену прошлогоднему Bison. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 16 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 5 Мп (датчик глубины), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5150 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, альтиметром и барометром, боковым дактилоскопическим сенсором, двумя программируемыми кнопками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. Цена смартфона составляет 360 долларов, но какое-то время его можно будет купить за 240 долларов.