Задняя крышка Samsung Galaxy M30s засветилась на фото

В сети появились живые фото задней крышки смартфона Samsung Galaxy M30s, который будет значительно отличаться от представленной в феврале модели Galaxy M30. Главным отличием грядущей новинки станет более производительная фирменная платформа Exynos 9610, которая используется, например, в бестселлере Galaxy A50. Отметим блок основной камеры, в который, судя по всему, войдут два модуля, вырез для сканера отпечатка пальцев, наличие порта USB-C, разъёма для наушников, слот для карты памяти и двух карт SIM. Официальный анонс Samsung Galaxy M30s ожидается в августе этого года.

Напомним, что стандартный Galaxy M30 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем Infinity-U с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, тройной основной камерой на 13, 5 и 5 Мп, фирменным процессором Exynos 7904, аккумулятором на 5000 мАч, портом USB-C, черной и синей расцветками, версией с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также вариантом с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.