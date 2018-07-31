Задняя крышка Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оказалась действительно прозрачной

2018-07-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8 Explorer Edition; [372]
Вчера стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, одной из особенностей которого является его «прозрачная» задняя крышка. На многочисленных рендерах кажется, что верхняя часть крышки полупрозрачная и сквозь нее можно увидеть печатную плату. Разумеется, после анонса смартфона все задались вопросом, является ли прозрачность фальшивой. Сегодня профильный ресурс @Ice Universe опубликовал фото, на котором изображена декоративная плата. Стало быть, крышка действительно прозрачная, а вот плата за ней ненастоящая. Окончательного подтверждения мы дождемся только после того, как в дело вступят профессионалы из iFixit. Уж они-то умеют разбирать смартфоны.


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