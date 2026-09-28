Заказной мини-ПК Kubb Fanless получил корпус из золота

Профильное издание Fanless Tech опубликовало заметку о заказной версии компактного ПК Kubb Fanless с корпусом из 24-каратного золота. Цена данного мини-ПК составила 1700000 долларов против 1800 долларов у обычной версии с алюминиевым корпусом. Использование золота положительно сказалось на охлаждении благодаря лучшей проводимости тепла – 314 против 205 Вт/(мК). Это неплохое подспорье, учитывая пассивную систему охлаждения.

Сам ПК оснащается корпусом с размерами 12:12 см и массой 13 кг, 16-ядерным процессором Intel Core Ultra X7 358 с тактовой частотой до 4,8 ГГц и 18 МБ кэш-памяти, 128 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, слотом для второго накопителя, интерфейсами USB4 или Thunderbolt 4, разъемом HDMI 2.1, двумя портами Ethernet и Wi-Fi 7, а также внешней зарядкой мощностью 120 Вт.