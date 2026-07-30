Мини-ПК GMKtec NEO-X1 оценили в 2500 долларов

Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК серией NEO-X1, модели которых получили корпус объемом 14,6 литра. Новинки характеризуются чипами AMD от 16-ядерного AMD Ryzen 9 9955HX до Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache и 128 МБ кэш-памяти третьего уровня, видеокартами NVIDIA RTX 50 от GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти до GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти GDDR7, системой жидкостного охлаждения, 850-Вт модульным блоком питания с сертификацией 80 Plus Gold, фирменной материнской платой с 13-фазной системой питания, возможностью установки двух твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0, сетевым контроллером 2,5 Гбит/с и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Цена базовой конфигурации составляет эквивалент 2440 долларов.

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