Замена экрана в Huawei Mate X оценена в $1000

Несколько дней назад компания Huawei начала китайские продажи долгожданного смартфона Huawei Mate X, ну а сегодня стала известна стоимость замены его гибкого экрана. Итак, ремонт обойдется в 1000 долларов. За 510 долларов пользователю заменят системную плату, за 100 долларов – основную камеру, а за 40 баксов – аккумулятор. Впрочем, пока не все желающие могут приобрести новинку из-за высокого спроса. Первая партия смартфона, цена которого составляет 2420 долларов, разошлась всего за несколько секунд.