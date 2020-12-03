Запасы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti радуют

На момент релиза флагманских видеокарт компании NVIDIA многие геймеры были разочарованы тем, что производитель не смог обеспечить доступность новинок. Купить видеокарту в буквальном смысле нереально — пользователю нужно искать по всем магазинам, оформлять предварительные заказы и переплачивать море денег. С NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ситуация немного другая, более приятная, так как объемы данной видеокарты больше, продавать их планируют по всему миру и доступ будет. Вероятно, сначала цены опять будут высокими, но в начале 2021 года пользователь точно сможет приобрести себе видеокарту нового поколения. Ожидаем новостей и будем надеяться, что купить NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti можно будет без особых проблем в будущем.