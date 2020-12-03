Запасы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti радуют

На момент релиза флагманских видеокарт компании NVIDIA многие геймеры были разочарованы тем, что производитель не смог обеспечить доступность новинок. Купить видеокарту в буквальном смысле нереально — пользователю нужно искать по всем магазинам, оформлять предварительные заказы и переплачивать море денег. С NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ситуация немного другая, более приятная, так как объемы данной видеокарты больше, продавать их планируют по всему миру и доступ будет. Вероятно, сначала цены опять будут высокими, но в начале 2021 года пользователь точно сможет приобрести себе видеокарту нового поколения. Ожидаем новостей и будем надеяться, что купить NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti можно будет без особых проблем в будущем.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Обзоры:
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Новости:
Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3070

Недавно компания Manli представила свои варианты графических адаптеров GeForce RTX 3080 и RTX 3090, а сег...
Появились первые изображения видеокарты ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Появились первые изображения видеокарты компании ASRock, полученные благодаря интернет-порталу VideoCardz...
Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Hitomi Edition самая красивая видеокарта на рынке

Yeston представила наверное, одну из самых красивых видеокарт серии Radeon RX 6800. Видеокарта будет выпу...
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
Лучшие моющие пылесосы для дома. Thomas Aqua Pet & FamilyЛучшие моющие пылесосы для дома. Thomas Aqua Pet & Family
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
Подбираем чехол для Xiaomi Redmi 9C...
Подбираем чехол для Xiaomi Redmi 9CЧасто пользователи при покупке нового смартфона интересуются, например, как выбрать ...
Новенький Poco M3 уже продают со скидкой...
Новенький Poco M3 уже продают со скидкойНесколько дней назад бренд Poco представил смартфон Poco M3, а уже сегодня новинка появилась в продаже со...
Рассекречен объектив Tamron 17-70mm f/2....
Рассекречен объектив Tamron 17-70mm f/2.В сети появились изображения и технические характеристики объектива Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RX D...
Стоимость LG Wing вам не понравится...
Стоимость LG Wing вам не понравитсяКомпания LG когда-то давно очень хорошо ощущала себя на рынке смартфонов, продавала достаточно много устр...
Появился трейлер гоночного симулятора Ri...
Появился трейлер гоночного симулятора RiРазработчик Milestones Ride планирует ворваться в мир высоких скоростей с новым гоночным симулятором Ride...
Компания Samsung официально анонсировала...
Компания Samsung официально анонсировалаКомпания Samsung официально анонсировала складной смартфон Galaxy W21 5G в Китае. ...
Мини-ПК MinisForum H31G получил карту Ge...
Мини-ПК MinisForum H31G получил карту GeСетевые источники сообщают о выходе самого компактного ПК с дискретной видеокартой – MinisForum H31G. Нов...
VR-шутер Frostpoint VR: Proving Grounds ...
VR-шутер Frostpoint VR: Proving Grounds Компания InXile объявила, что завершила работу над VR-шутером Frostpoint VR: Proving Grounds и готова ее ...
Неттоп Librem Mini v2 получил CPU Intel ...
Неттоп Librem Mini v2 получил CPU Intel Компания Purism представила компактный ПК Librem Mini v2, который работает под управлением PureOS с ядром...
Новые телевизоры OPPO поставляются с ужа...
Новые телевизоры OPPO поставляются с ужаOPPO совершила набег на рынок смарт-ТВ, выпустив в Китае телевизоры OPPO TV R1 и OPPO TV S1. Последний - ...
Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушни...
Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушниСегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки TWS-наушников в центре внимания будут HARPER HB-5...
OnePlus 8T показали на видео и рендерах...
OnePlus 8T показали на видео и рендерахДизайнер Concept Creator и профильный ресурс LetsGoDigital поделились самыми качественными на данный моме...
Лучшие моющие пылесосы для дома. Thomas Aqua Pet & FamilyЛучшие моющие пылесосы для дома. Thomas Aqua Pet & Family
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor