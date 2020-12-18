Запуск видеокарты NVIDIA RTX 3080Ti перенесен на февраль

Видеокарта NVIDIA RTX 3080Ti еще не была официально анонсирована, но уже была известна ее запуска. Изначально, запуск должен был состоятся в январе, но как и ожидалось он был перенесен. Компания анализирует рынок и сравнивает свои видеокарты с Radeon RX 6000-серии от AMD, для того чтобы подготовить будущие продукты, среди которых RTX 3080Ti, RTX 3060Ti, RTX 3050Ti, RTX 3050, а также RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Тесты в играх показали, что видеокарты AMD RX 6800/6900 XT уступают RTX 3080/3090 в разрешении 4K.

Надеемся узнать новости от компании NVIDIA на мероприятии CES 2021, которое должно состоятся с 11 по 14 января.