Зарегистрирована торговая марка Huawei P11

В прошлом году компания Huawei зарегистрировала торговую марку Huawei P20, которая, как предполагалось, будет использована вместо Huawei P11 для названия следующего флагманского смартфона. Позже на официальном сайте китайской компании появились тестовые страницы для смартфонов Huawei P11 и Huawei P12, а сегодня Huawei закрепила торговое название Huawei P11 на территории США, Великобритании, Тайваня и Гонконга. Любопытно, что торговая марка Huawei P20 распространяется только на территории США. Логично предположить, что в разных регионах смартфон выйдет под разными названиями.